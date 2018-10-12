0553 313 94 23

Havada panik! İstanbul-Malatya uçağı Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı

İstanbul-Malatya seferini gerçekleştiren Onur Air'e ait tarifeli yolcu uçağının, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

12 Ekim 2018 Cuma 20:56
Havada panik! İstanbul-Malatya uçağı Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı

İstanbul-Malatya seferini gerçekleştiren Onur Air'e ait tarifeli yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.55'te havalanan ve 18.20'de sıralarından Malatya Havalimanı'na inmesi planlanan uçak, hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı. Havada yaklaşık 20 dakika tur atan uçak, kuleyle yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır'a yönlendirildi.

Uçak, Diyarbakır Havalimanı'na sorunsuz indi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:56
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Onur Air

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan Amerika açıklaması: Sözde devlet kurmaya çalışıyorlar
    1. Rusya'dan Amerika açıklaması: Sözde..
    2. Michael kasırgası Amerika'da 13 can aldı
    3. Meteorolojiden flaş uyarı!
    4. Fasulye öyle faydalıymış ki!
    5. Havada panik! İstanbul-Malatya uçağı..
    6. Şampiyonlar Ligi'nde şike depremi!
    7. 15 Temmuz'da 'kutlu bir ihtilal' dedi..
    8. Malezya'dan Uygur Türkleri ile ilgili..
    9. Tereyağı gerçekten zararlı mı?
    10. Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı..
    11. Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
    12. İnebolu'da palamut 2 liraya indi
    13. Kahramanmaraş'ta 2,5 kilo..
    14. Bahçeli'den sert 'casus papaz Brunson'..
    15. Borsa günü yükselişle bitirdi
    16. Rusya'dan flaş açıklama: ABD Fırat'ın..
    17. İYİ Parti'den "ABD'li casus papaz..
    18. Ajan Brunson kararı sonrası Hükümetten..
    19. Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    20. Şampiyonlar Ligi'nde şike sorunu
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama