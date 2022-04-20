Havada korku dolu anlar! Uçağın kapısı bir anda açıldı
Brezilya'nın Acre eyaletinde bir uçağın kapısı havadayken açıldı. İki yolcunun kapıyı tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Brezilya'da iç hat uçuşu yapan uçağın kapısı uçuşun ortasında açıldı. 10 yolcu ve iki mürettebatın bulunduğu uçakta korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Brezilya'nın Acre eyaletinde havada korku dolu anlar yaşandı. İç hat uçuşu yapan uçağın kapısı bir anda açıldı.
Yolcular kapıyı tuttu
İki yolcu kapıyı uçak yere inene kadar tutmak zorunda kaldı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma, video sosyal medyada viral olduktan sonra başlatıldı.