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Dünya Havada İHA alarmı! NATO uçakları müdahale etti
Dünya

Havada İHA alarmı! NATO uçakları müdahale etti

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Havada İHA alarmı! NATO uçakları müdahale etti

Litvanya hava sahasına giren bir İHA, NATO savaş uçaklarınca düşürüldü. Olay sırasında faaliyetleri kısıtlanan Vilnius Havalimanı, hava saldırısı tehdidinin kaldırılmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkenin hava sahasına giren insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından imha edildiğini duyurdu. İlk değerlendirmeler, İHA’nın Belarus yönünden geldiğine işaret etti.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre İHA, Kaunas iline bağlı Kaisiadorys ilçesindeki Pratkunai köyü yakınlarında düşürüldü.

VİLNİUS HAVALİMANI’NDA FAALİYETLER YENİDEN BAŞLADI

İHA’nın hava sahasına girmesi üzerine Vilnius Havalimanı’nın faaliyetlerine ve hava sahasına kısıtlama getirildi. Hava saldırısı tehdidinin sona erdiğinin duyurulmasıyla havalimanındaki faaliyetler yeniden başlatıldı.

NAUSEDA’DAN MÜTTEFİKLERE TEŞEKKÜR

X hesabından açıklama yapan Nauseda, NATO personeline hızlı müdahalesi için teşekkür etti. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde bu hazırlığın bölge açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Nauseda, “Litvanya, NATO müttefiklerimizle birlikte hava sahasını savunacak.” ifadesini kullandı.

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