Havada doğdu, kabin memuru oldu
Erkan Geldi, 1990 yılında havada doğdu. THY'nin uçağında yaşama merhaba diyen Erkan Geldi uçaklardan kopamadı, yıllar sonra THY'de kabin memuru oldu.28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:54
Uçakta doğanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İşte 28 yaşındaki Erkan Geldi onlardan biri. Havada doğdu havadan hiç kopamadı.
Doğduğu, Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak işe başladı. Erkan Geldi'nin o doğum anı Türk Hava Yolları'nın son reklam filminde de canlandırıldı. Geldi 4 yıldır THY'de kabin memuru olarak çalışıyor. Sevdiği işi yaptığı için çok mutlu.
YORUM YAZ