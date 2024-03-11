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Dünya Havada dehşet anları! En az 50 kişi yaralandı
Dünya

Havada dehşet anları! En az 50 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 21:07:00 - 2024-03-11 21:16:01
Havada dehşet anları! En az 50 kişi yaralandı

Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan yolcu uçağında ani irtifa kaybı yaşanması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

Avustralya’nın Sidney kentinden Yeni Zelanda’nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları’na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, ani irtifa kaybı yaşadı. Yaşanan irtifa kaybı sonucu en az 50 kişi yaralandı. Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı’na iniş yaptığı belirtildi. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı.

“İnsanlar koltuklarından fırladı”

Yolculardan Brian Jokat, uçağın bir anda düştüğünü belirterek, “Demek istediğim herhangi bir küçük türbülansta yaşadığım hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde düştü. İnsanlar koltuklarından fırlayıp uçağın tavanına çarptı, koridorlarda yuvarlandı" dedi.

Uçağın neden irtifa kaybı yaşadığı henüz bilinmezken, Boeing daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını ve havayolu şirketine her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.

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