Havacılık devi Boeing'e bir darbe daha
Alaska Havayolları, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yayımladığı karar doğrultusunda 'Boeing 737 MAX 9' tipi uçaklarının uçuşlarını durdurma kararı aldı.
Alaska Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, "Boeing 737 MAX 9" tipi uçaklara ilişkin yeni kararlar yer aldı.
"Boeing 737 MAX 9" tipi bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası kontrolünün yapıldığı hatırlatılan açıklamada, uçuşa devam eden 18 uçağın uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.
Kararın, FAA tarafından yayımlanan "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından alındığı kaydedilen açıklamada, yapılan denetimlerin direktifin gerekliliklerini karşılaması için FAA ile istişare halinde bulunulduğu belirtildi.
160 uçuş iptal edildi
Havayolları açıklamasında ayrıca, "Boeing 737 MAX 9"ların uçuşlarının durdurulma kararının ardından 160 uçuşun iptal edildiği aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İptal edilen uçuşların yaklaşık 23 bin kişiyi etkilediği ifade edilen açıklamada, aksamanın birkaç gün daha sürmesinin beklendiği kaydedildi.
Ne olmuştu?
ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.
Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.
Kaynak: AA
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