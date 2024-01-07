  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Havacılık devi Boeing'e bir darbe daha
Dünya

Havacılık devi Boeing'e bir darbe daha

Yeniakit Publisher
2024-01-07 22:58:00 -
Havacılık devi Boeing'e bir darbe daha

Alaska Havayolları, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yayımladığı karar doğrultusunda 'Boeing 737 MAX 9' tipi uçaklarının uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Alaska Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, "Boeing 737 MAX 9" tipi uçaklara ilişkin yeni kararlar yer aldı.

"Boeing 737 MAX 9" tipi bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası kontrolünün yapıldığı hatırlatılan açıklamada, uçuşa devam eden 18 uçağın uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.

Kararın, FAA tarafından yayımlanan "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından alındığı kaydedilen açıklamada, yapılan denetimlerin direktifin gerekliliklerini karşılaması için FAA ile istişare halinde bulunulduğu belirtildi.

160 uçuş iptal edildi

Havayolları açıklamasında ayrıca, "Boeing 737 MAX 9"ların uçuşlarının durdurulma kararının ardından 160 uçuşun iptal edildiği aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İptal edilen uçuşların yaklaşık 23 bin kişiyi etkilediği ifade edilen açıklamada, aksamanın birkaç gün daha sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Çin’den Amerikalı Boeing’e ağır nispet!
Çin’den Amerikalı Boeing’e ağır nispet!

Dünya

Çin’den Amerikalı Boeing’e ağır nispet!

Yeni nesil yolcu uçakları! Çin'in yerli uçağı Boeing ve Airbus C919 sertifikasını aldı!
Yeni nesil yolcu uçakları! Çin'in yerli uçağı Boeing ve Airbus C919 sertifikasını aldı!

Dünya

Yeni nesil yolcu uçakları! Çin'in yerli uçağı Boeing ve Airbus C919 sertifikasını aldı!

Boeing ve NASA arasında sürpriz anlaşma
Boeing ve NASA arasında sürpriz anlaşma

Ekonomi

Boeing ve NASA arasında sürpriz anlaşma

Boeing’ten uçak yakıtı alımı hamlesi
Boeing’ten uçak yakıtı alımı hamlesi

Dünya

Boeing’ten uçak yakıtı alımı hamlesi

Boeing’den uçak finansmanında esneklik ve artan büyüme öngörüsü
Boeing’den uçak finansmanında esneklik ve artan büyüme öngörüsü

Dünya

Boeing’den uçak finansmanında esneklik ve artan büyüme öngörüsü

Dünya devi Boeing’e büyük şok! Her şey bir günde oldu
Dünya devi Boeing’e büyük şok! Her şey bir günde oldu

Dünya

Dünya devi Boeing’e büyük şok! Her şey bir günde oldu

Türk Hava Yolları, Boeing ve İTÜ öncülüğünde Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu kurulması için imzalar atıldı
Türk Hava Yolları, Boeing ve İTÜ öncülüğünde Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu kurulması için imzalar atıldı

Ekonomi

Türk Hava Yolları, Boeing ve İTÜ öncülüğünde Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu kurulması için imzalar atıldı

Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak
Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak

Dünya

Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak

THY'den Boeing 737 MAX 9 kararı
THY'den Boeing 737 MAX 9 kararı

Gündem

THY'den Boeing 737 MAX 9 kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23