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Ekonomi ‘Havaalanları güvenli Osman Akyüz ve sağlıklı yerler’
Ekonomi

‘Havaalanları güvenli Osman Akyüz ve sağlıklı yerler’

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Bodrum’da gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu kapsamındaki Avrupa’da Ulaşım ve Seyahat Sektörü panelinde yaptığı konuşmada, turizm sektörü için seyahat kısıtlamalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 09:01:00 -
‘Havaalanları güvenli Osman Akyüz ve sağlıklı yerler’

Havaalanlarının değişikliklere kolay adapte olabildiğini ifade eden Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenlik taraması yapıyorduk, şimdi sağlık taraması da yapıyoruz. Bu havaalanlarında önemli bir unsur. Yolcular da bunu seviyor. Pratik olarak dijitalleşmenin uygulanmasını görüyoruz. Biz aslında kaosu yönetiyoruz. Her gün 100 bin insan gelip geçiyor ve her defasında farklı kişiler oluyor. Havaalanları Kovid-19 açısından güvenli ve sağlıklı yerler. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir strateji belirledi, Güvenli Turizm Sertifikası çıkardı. Bütün hava yolları, oteller, restoranlar buna dahil oldu. Bu çok önemliydi.”

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