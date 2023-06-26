  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her şeyi bilen isimden "Yok artık" dedirten iddia! Akşener seçim öncesi bunu yaparsa kimse şaşırmasın

Deniz Zeyrek’ten bomba "AK Parti" çıkışı! Hiç kimse ondan bunu beklemiyordu

Akşener’le ilgili bomba "Cumhur İttifakı" iddiası! Resmen şok olacaksınız

Hande Fırat’tan Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Erdoğan'ın bayram sonrası ziyaretinde imzalanacak! Oradan Türkiye’ye para akacak

Katranı kaynatsan olmaz şeker... Kılıçdaroğlu'nu rezil rüsva edecek SADAT çıkışı

MİT'ten terör örgütüne çok ağır darbe

Vucic’ten ‘darbe’ açıklaması: Türkiye’de de Rusya’da da...

Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Aynı gün içinde iki farklı parti ile anlaşma yapmış!

Kurban keseceklere hayati uyarı!
Dünya Havaalanında feci ölüm! Uçağın motoru personeli içine çekti
Dünya

Havaalanında feci ölüm! Uçağın motoru personeli içine çekti

Yeniakit Publisher
2023-06-26 19:52:00 -
Havaalanında feci ölüm! Uçağın motoru personeli içine çekti

Amerika Birleşik Devletleri San Antonio Uluslararası Havalimanı’nda bir yer hizmetleri görevlisi korkunç şekilde can verdi. Adı açıklanmayan işçi, hareket halindeki uçağın motoruna çekilerek öldü.

Amerika Birleşik Devletleri San Antonio Uluslararası Havalimanı’nda bir yer hizmetleri görevlisi korkunç şekilde can verdi. Adı açıklanmayan işçi, hareket halindeki uçağın motoruna çekilerek öldü.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, söz konusu uçağın Delta Havayolları'nın Los Angeles-San Antonio seferini yapan araç olduğunu bildirdi. Uçağın, tek motoruyla kapı pozisyonuna taksi yaptığı esnada çalışanın motora çekildiği açıklandı. 

Havaliamanı sözcüsü Erin Rodriguez, soruşturmada yetkililerle çalıştıklarını duyurdu: "Bu olaydan ötürü çok üzgünüz… Ayrıntılar ortaya çıktıkça daha fazla bilgi paylaşacağız."

Adı açıklanmayan bir kaynak, Guardian'a işçinin "çalışan motorun önüne bilerek adım attığını" söyledi. Ancak işçinin resmi ölüm nedeni henüz belirlenmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşçinin bağlı olduğu yer hizmetleri şirketi Unifi Aviation, "trajik olayda işçinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını" bildirdi.

Şirkete göre ilk soruşturma, ölümün kendi operasyonel süreçleri ve güvenlik prosedürleriyle ilgili olmadığını gösteriyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23