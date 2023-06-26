Havaalanında feci ölüm! Uçağın motoru personeli içine çekti

Amerika Birleşik Devletleri San Antonio Uluslararası Havalimanı’nda bir yer hizmetleri görevlisi korkunç şekilde can verdi. Adı açıklanmayan işçi, hareket halindeki uçağın motoruna çekilerek öldü.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, söz konusu uçağın Delta Havayolları'nın Los Angeles-San Antonio seferini yapan araç olduğunu bildirdi. Uçağın, tek motoruyla kapı pozisyonuna taksi yaptığı esnada çalışanın motora çekildiği açıklandı.

Havaliamanı sözcüsü Erin Rodriguez, soruşturmada yetkililerle çalıştıklarını duyurdu: "Bu olaydan ötürü çok üzgünüz… Ayrıntılar ortaya çıktıkça daha fazla bilgi paylaşacağız."

Adı açıklanmayan bir kaynak, Guardian'a işçinin "çalışan motorun önüne bilerek adım attığını" söyledi. Ancak işçinin resmi ölüm nedeni henüz belirlenmedi.

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İşçinin bağlı olduğu yer hizmetleri şirketi Unifi Aviation, "trajik olayda işçinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını" bildirdi.

Şirkete göre ilk soruşturma, ölümün kendi operasyonel süreçleri ve güvenlik prosedürleriyle ilgili olmadığını gösteriyor.