Hava yolu yolcu sayısı açıklandı

YENİ AKİT / ANKARA

Son 5 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 57 milyonu geçtiğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mayıs’ta yolcu trafiğinin yüzde 186,6 artığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hava yolu ile seyahat edenlerin sayısının gün geçtikçe arttığını belirterek, “2022 Ocak-Mayıs döneminde havayolu yolcu sayımız 57 Milyonu geçti! Havayolu halkın yolu oldu.” ifadeleriyle güncel rakamları açıkladı. 5 ayda havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 57 milyonu geçti. Mayıs'ta yolcu trafiği % 186,8 arttı. 15 milyon 865 bin yolcu hava yolunu tercih etti. Mayıs'ta iç hat yolcu sayısı, yüzde 134,11, dış hat yolcu sayısı %253,6 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.