  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hava yolu yolcu sayısı açıklandı
Yaşam

Hava yolu yolcu sayısı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 5 ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 57 milyonu geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 15:32:00 -
Hava yolu yolcu sayısı açıklandı

YENİ AKİT / ANKARA

Son 5 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 57 milyonu geçtiğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mayıs’ta yolcu trafiğinin yüzde 186,6 artığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hava yolu ile seyahat edenlerin sayısının gün geçtikçe arttığını belirterek, “2022 Ocak-Mayıs döneminde havayolu yolcu sayımız 57 Milyonu geçti! Havayolu halkın yolu oldu.” ifadeleriyle güncel rakamları açıkladı. 5 ayda havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 57 milyonu geçti. Mayıs'ta yolcu trafiği % 186,8 arttı. 15 milyon 865 bin yolcu hava yolunu tercih etti. Mayıs'ta iç hat yolcu sayısı, yüzde 134,11, dış hat yolcu sayısı %253,6 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay