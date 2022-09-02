Hava sıcaklıkları düşüyor!

YENİ AKİT ANKARA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının düşeceğini belirterek “Doğu Karadeniz’de yağışlar kuvvetli!” uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini belirterek, “Kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.” uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Başlama Zamanı 03.09.2022 09:00- Bitiş Zamanı 09.09.2022 09:00 Halen ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 05.09.2022 Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ilâ 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 08.09.2022 Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.”