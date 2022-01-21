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Gündem Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi
Gündem

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 08:58:00 -
Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları ise saat 08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş ve aynı saatteki Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

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