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Hava gösterilerinde gelin damat sürprizi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"a fotoğraf çekimi için gelen gelin ve damat büyük ilgi gördü.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:44
Hava gösterilerinde gelin damat sürprizi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"a fotoğraf çekimi için gelen gelin ve damat büyük ilgi gördü.


Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezinde bu yıl 4’üncüsü organize edilen etkinlik devam ediyor. Gösterilerde uçuşlar kadar gelecek ay dünya evine girecek Kadir Gürkan ile Esra Peköz çifti de damga vurdu. Türk Hava Yolları personeli olan damat ile gelin, farklı bir çekim istemelerinin ardından Kocaeli’nden yola çıkarak Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen gösterilerde model uçakların arasında poz verdi. Gösteriyi izlemeye gelenlerin de ilgisini çeken çift, burada uçuşları izledikten sonra dış çekim fotoğraflarını çektirdi.


Yakın bir zamanda düğünleri olacağını belirten Türk Hava Yolları personeli Kadir Gürkan, gelin damat fotoğraflarına farklılık katmak için Sivrihisar’a geldiklerini söyledi. Gürkan, akrobasi uçak gösterilerini çok sevdiğini dile getirerek, "Kendim de uçuşla ilgileniyorum ve bu sektörde çalışıyorum. İleride eşimle birlikte tekrar buraya geldiğimizde bize bir anı kalsın istedik. Hem farklı olsun istedik hem de heyecan katmak istedik. Sevdiğim bir etkinlik ve sevdiğim kadın bugün bir arada. Çok mutluyum" dedi.


Heyecanlı olduğunu dile getiren gelin Esra Peköz ise "Gelinlikle fotoğraflarımın böyle bir ortamda çekileceğini hiç hayal etmemiştim. Mükemmel bir ortam. Çok mutluyum" diye konuştu.


Kocaeli’nden özel olarak gelen ikili, çekimlerinin ardından bir süre daha akrobasi uçuşlarını da seyretti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:44
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