Hava durumu Meteoroloji bugün hava nasıl olacak?
Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi: Bugün hava durumu nasıl olacak? Batıda hava sıcakları mevsim normallerinde seyrederken, Doğu bölgelerimizdeki çoğu kentlerde kar yağışı etkili olmakta. İç Anadolu’da Sivas, Doğu Anadolu’da Erzurum çevresinde kar yağabilir. Malatya dolaylarında karla karışık yağmur görülebilir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine bulutlu bir gökyüzü hakim. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji hava durumu bilgileri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile; Trakya'nın iç kesimleri, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İstanbul hava durumu nasıl?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesinde hava naslı olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKdeniz Bölgesinde hava naslı olacak?
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesinde hava naslı olacak?
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesinde hava naslı olacak?
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde hava naslı olacak?
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesinde hava naslı olacak?
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava naslı olacak?
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.