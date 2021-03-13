Hava durumu Meteoroloji bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile; Trakya'nın iç kesimleri, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İstanbul hava durumu nasıl?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesinde hava naslı olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKdeniz Bölgesinde hava naslı olacak?

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesinde hava naslı olacak?

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesinde hava naslı olacak?

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde hava naslı olacak?

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesinde hava naslı olacak?

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava naslı olacak?

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.