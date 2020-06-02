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Ekonomi

Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı

Ani hava değişimi Ege Bölgesinin en önemli ihracat ürünü olan Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında silkinti (tane döküntüsü) verim kaybına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:35:36 -
Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı

Ani hava değişimi Ege Bölgesinin en önemli ihracat ürünü olan Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında silkinti (tane döküntüsü) verim kaybına neden oldu.


Teknik ekip ile birlikte Salihli Ovası’ndaki bağlarda incelemelerde bulunan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı sıcakların ardından yaşanan serin hava ile birlikte sıcaklık farkının tam çiçekleme zamanındaki bağlarda strese yol açtığını söyledi.


Geçtiğimiz hafta yaşanan 42 derecelik sıcaklıktan bağların aşırı derecede etkilendiğini belirten Yalvaç, bunun sonucunda da rüzgarla birlikte bağlarda silkinti (tane dökülme) hastalığının görüldüğünü, verim zararın ise yüzde 40-50 oranında olduğunu vurguladı.


TARSİM kapsamı dışında olan verim kaybının üreticilerde rekolte açısından endişe oluşturduğunu ve tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yalvaç, “Mayıs ayında yaşanan mevsim normallerinin çok üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle bağlarda strese bağlı olarak silkinti hastalığı meydana geldi. Gezdiğimiz bağlardaki silkinti ve döküntü nedeniyle zararın yüksek olduğunu gördük. Görünen o ki rekolte geçen yıla oranla düşük olacak. Üreticimize düşen görev ise elindeki ürünü kurtarmak için gerekli ilaçlama çalışmasını yapmasıdır.” dedi.

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