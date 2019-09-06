Hava bastığı lastik patladı, hayatını kaybetti
Malatya'da bir işçi, hava bastığı iş makinesi lastiğinin patlaması sonucunda yaşamını yitirdi.06 Eylül 2019 Cuma 14:22
Şeker fabrikasında çalışan İzzet Boy'un (64), kompresörle hava bastığı iş makinesinin lastiği patladı.
Boy, lastikten fırlayan jant çemberinin kafasına isabet etmesi sonucunda ağıryaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Boy, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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