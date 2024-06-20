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Sağlık Hava ambulansları 126 acil vaka için havalandı
Sağlık

Hava ambulansları 126 acil vaka için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-20 09:11:00 -
Hava ambulansları 126 acil vaka için havalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulanslarının arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulanslarının arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava ambulanslarımız arife gününden itibaren 126 acil vaka için harekete geçti. Hazır olmasına her zaman hazırız ama temennimiz dönüş yolunda çok dikkatli olunması." ifadelerini kullandı.
Koca, paylaşımında, bir hastanın hava ambulansına nakledildiği görüntülere de yer verdi.

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