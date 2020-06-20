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Yerel

Hava almak için balkona çıkan vatandaş düşerek öldü

Kırşehir'de Bekir Kitiş (43), 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:53:00 -
Hava almak için balkona çıkan vatandaş düşerek öldü

Olay, sabah 06.00 sıralarında Medrese mahallesinde meydana geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Bekir Kitiş, hava almak için balkona çıktı.

Kitiş, balkonda dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kitiş'in öldüğü belirlendi. 2 çocuk babası Kitiş'in cenazesi Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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