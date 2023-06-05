Hatice Kolçak önce duyurdu, sonra altın ve dolarla ilgili büyük tüyoyu verdi: 'yok artık' dedirten bir tahmin yaptı!

Mehmet Şimşek sonrası ilk tahmin geldi! Yükselecek mi düşecek mi?

Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak altın ve dolar ile ilgili önemli tahminlerde ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu yeni kabine ile ekonominin başına Mehmet Şimşek getirildi. Mehmet Şimşek'in ekonominin başına tam yetkili olarak gelmesinden sonra ilk dolar TL tahmini geldi. Peki dolar yükselir mi düşer mi? İşte yanıtı...

Piyasalar yeni ekonomi kabinesinin açıklanmasına haftanın ilk gününde olumlu tepki verdi. Euro/TL 23 lira sınırından döndü. Ons altın fiyatındaki gerilemeye rağmen dolar/TL kurunun 21 liranın üzerine yükselmesi gram altın fiyatları için destek oluşturdu. Altın fiyatları için 200 TL’yi aşan Kapalıçarşı ve Merkez Bankası makas farkı ise bugün itibarıyla tamamen kapandı.

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altın fiyatları geriledi. Gerilemede güçlü ABD doları da etkili oldu. Endeks bu sabah 104.15 seviyesine kadar yükseldi. Ons altın fiyatı ise bu gelişme sonrası 1944,69 dolar seviyesine geri çekilmenin ardından Cuma gününe göre yüzde 0,14 kayıpla 1945,73 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yaşanan geri çekilmelerin ardından altın fiyatı için yeni sorunun 1934 dolar/ons desteğinin kırılıp kırılmayacağı olduğuna işaret ediyorlar.

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DOLAR 21 LİRAYI AŞTI, EURO 23 TL SINIRINDA

Yurt içi piyasalarda ise dolar/TL kuru yeni kabinenin belli olmasına pozitif tepki veriyor. Serbest piyasada dolar/TL kuru 21,32 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL kuru da 23 TL sınırından döndü.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1.332 TL ile yeni rekor seviyesini ekranlarda görmüştü. 1.314 TL’den kapanış yapan altının gram fiyatı ise ons altındaki geri çekilmeye rağmen haftanın ilk gününde yükselişe geçti. Gram altın fiyatı şu sıralar 1.321 TL seviyelerinde hareket ediyor. Çeyrek altın fiyatı 2.304 TL, Cumhuriyet altını 9.394 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.326 TL’den değerleniyor. Tüm bu gelişmelerle son aylarda Kapalıçarşı ve ekran fiyatları arasında 200 TL’te kadar çıkan makas farkı ise bugün itibarıyla tamamen kapanmış durumda.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ’NDEN ALTIN YORUMU

Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan bir ankete göre, merkez bankaları geçen yıl yaptıkları rekor alımların ardından daha fazla altın almayı planlıyor. Ekonomistler merkez bankası alımlarının altın fiyatı için artış anlamına gelmediğini ancak fiyatlardaki herhangi bir düşüşü önlemeye yardımcı olacağını söylüyor.

İKİ BANKADAN ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Credit Suisse stratejistleri, altın fiyatlarının 1.938 doların altına gerilemesiyle 1.893 dolar seviyesinin görülebileceğini dile getiriyor. UBS ise, “Güçlü merkez bankası talebi var. Bu bağlamda ABD Doları’nın yeniden zayıflaması ve ABD’de resesyon risklerinin artması söz konusu. Bu durumlar Altın fiyatları için yükseliş anlamına geliyor. Bu nedenle bu yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağız. Ayrıca Haziran 2024’e kadar 2.250 dolara ulaşacağına inanmaya devam ediyoruz” diyerek altın tahminini açıkladı.

Önceki gün Bakanlar Kurulu açıklandı ve en merak edilen isim belli oldu Mehmet Şimek tam yetki ile Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Bu durum sonrası piyasaların nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Peki Mehmet Şimşek sonrası dolar yükselir mi düşer mi? Dolar TL bugün kaç TL oldu? Dolar kaç TL olacak?

Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak yaptığı son dakika açıklamasında dolar tahminini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

Hatice Kolçak, "Ons altın bir nebze düzelme gösterdi. Adeta bir mücadele içindeyiz. Ons altın meselesinde 1975 seviyesini aşamadıkça üst taraftaki riskler artıyor demiştik. Gram altın konusunda bir sıkıntı yok demişti.

"Mehmet Şimşek tam yetkili atandı. Bundan sonra oluşacak tüm politikalarda hiç kimsenin bir şeyi yok. Faizler de artabilir başka şeyeler de olabilir. Çünkü tam yetki ona verildi.

Buradan bakınca bağımsızlık gibi görünse de, orta ve uzun vadede baktığımızda olası bir ekonomi modeli durumunda çok rahat bir manevra alındı. Bu tam yapılanların hepsinin sorumluluğu Mehmet Şimşek'e bırakılmış oluyor.

Peki bu politikayı ne kadar sürdürebiliriz? Yerel seçim geliyor, çok önemli. Yerel seçimler genel seçimler kadar önemli. Seçime gidilirken başka bir para politikası uygulanabilir. Ama genelde seçime giderken rahat bir politika izleniyor.

Mehmet Şimşek'in ilk sözleri: "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında seçeneği kalmadı. Kurala dayalı Türkiye ekonomisi, özlenen refaha dönmede önemli. Makro finansal istikrarı öncelik hale getireceğiz. Zaman kaybetmeneden çalışmaya başlayacağız. Enflasyonu hemen tek haneye düşürmeye çalışacağız"

Bu açıklamaya bakacaksak, ortodoks modele geri döneceğiz diyor. Kurallara dayalı ekonomi. Makro finansal istikrarı önceleyeceğiz diyor. Bu cümleler bilmediğimiz şeyler değil. Şimdiye kadar çok fazla denedik. Heterodoks denedik. İstikrarı olmayan, seçime giderken mikro çalışmalarla, manuel yöntemlerle, yapılan ara regülasyonlarla ilginç bir modelle geldik.

Şimdi Mehmet Şimşek'te olay, birkaç ay, yaz aylarını göreceğiz. Seçime gidiyoruz. Naci Ağbal dönemini de hatırlayın. Kısa sürmüştü. Ama ben kısa süreceğini sanmıyorum. Sıkı para politikası ile seçime gireceğimizi düşünmüyorum. Bundan sonra şunu görüyoruz: Değişimler olacak bundan sonra. Klasik ekonomi modeline geri dönüş.

Peki geçiş kolay olacak mı? Hayır kademeli olacak. Bir kere Mehmet Şimşek'in önünde birtakım problemler var:

1. Enflasyon.

2. Ödemeler dengesi.

Para politikası. Heterodoks ile gelen regülasyonlar var. Onların düzelmesi lazım. Yabancıları çekmemiz lazım. Tam yetkili Şimşek şimdi neler yapacak.

DOLAR KURU

"Bana göre Mehmet Şimşek ismi güvenilir isim. Zaten bilinen, güvenilir isim olduğu için geldi. Borsada geçen hafta Mehmet Şimşek fiyatlaması vardı. İlk etapta içeriyi toparlarken dışarıdan da paraya da yatırımcı getirecek.

Yatırımcı gelip hemen üretime girmez. Ama kısa denemde hızlı çözümler. Para borsaya, euroondlara gelir. Ülkeye rezervlerin gelmesi öncelik olacak. Dolar 21 TL oldu zaten. Kapalıçarşıda baktığımızda 21. Ekranda 20.90'ın üzerinde. Bankalarda makas 21'in üzerinde. Kur zaten artmaya başladı. Geçen hafta hızlıca 19'lardan 20'lere geldi.

Dolarda yükselişin devam edeceğini öngörüyorum NET. Yabancı bu kurdan Türkiye'ye gelmez. Doların artması lazım. Korkunç bir dış ticaret açığı verdik. 5 ayda 55 milyar dolar civarında dış ticaret açığı veriyoruz.

Kurun yukarı çıkması lazım. Ve buna izin verdiler. Peki ne kadar gider. 24-25'leri konuşuyorduk. 30'lara kadar beklenti var. Ama öyle bir anda fırlamasından çok, bir anda fırlama olursa geri gelir. Ama kademeli yukarı çıkış olur.

Önce 23-25'lere kademeli izin verilir sonra hızlı çıkış olabilir. 27-28'ler hatta 30'lara kadar çıkabilir. 30'lara gelirse kalıcı olmaz oradan düşer"