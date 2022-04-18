Hatice Kolçak altın için ilk kez o rakamı işaret etti! Duyanlar şok olacak: Bir sene sonra...

Kişisel Youtube kanalından önemli tahminlere imza atan ekonomist Hatice Kolçak, altın için yeni öngörülerini paylaştı.

Altın için halen alım fırsatı olduğunu vurgulayan Hatice Kolçak, bir sene sonra gram altının 930 liranın iki katı olacağını söyledi.

Yani mevcut tahmine göre, gram altın 1860 lirayı görecek.

İşte Hatice Kolçak'ın o sözleri:

Altın enflasyon ve jeopolitik riskleri fiyatlıyor. Altında düşüş beklemiyorum. Altın tarafında beklentim orta ve uzun vadede yönünün yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Dolar/TL yerinde dursa bile gram altın yukarı gidiyor. Gram altın 930 liranın üzerinde kaldığı sürece teknik analiz bize diyor ki, gram altında yön yukarı… Ben uzun zamandır diyorum. Bu seviyeler alım için yüksek rakamlar değil. Bir sene sonra baktığımızda bu rakamların iki katını göreceğiz. Bugünden alıp yarın satmak ise riskli. Çünkü büyük bir manipülasyon dönüyor.