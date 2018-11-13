Hatem Çocuk Atölyesi'nde skandal... Çocuklar Mustafa Kemal'e secde ettirildi

yeniakit.com.tr Kemalist ideoloji, küçük çocukların beynini yıkıyor, "itaatkar Kemalistler" yetiştirmeye çalışıyor. Gaziantep'te faaliyet yürüten Hatem Çocuk Atölyesi, küçücük çocukları Mustafa Kemal'e secde ettirerek bir rezalete imza attı.

Kemalist eğitim

Söz konusu kreşin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarda, çocuklara sürekli Mustafa Kemal t-shirtleri giydirildiği ve zorla Kemalist ideolji dayatmaları yapıldığı tespit edildi.

Skandal! Mustafa Kemal'e secde ettirdiler

Fotoğraflardan biri, Kemalist zihniyetin eğitim anlayışını gözler önüne serdi. Fotoğrafta, 5 küçük çocuğa, Mustafa Kemal portresi önünde secde ettirildiği görüldü.

Ne yapılmaya çalışılıyor? Denetim yok mu?

Bu skandal, "Eğitim kurumları denetlenmiyor mu?" ve "Hatem Çocuk Atölyesi ne yapmaya çalışıyor" sorularını akıllara getirdi.

Çocuklarımız kime emanet?

2018'in sonuna gelirken, geçmiş yüzyıldaki dayatmacı zihniyetin terbiye anlayışının, eğitim kurumlarında halen kullanılıyor olması ise, "Çocuklarımız kime emanet?" tepkilerine neden oldu.