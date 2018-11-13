Hatem Çocuk Atölyesi'nde skandal... Çocuklar Mustafa Kemal'e secde ettirildi
Yoz Kemalistlerin çocukların beynini nasıl yıkadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Gaziantep'te faaliyet yürüten Hatem Çocuk Atölyesi, Kemalist ideoloji çerçevesinde büyüttüğü çocuklara skandal bir gösteri hazırlattı, minicik çocukları Mustafa Kemal'e secde ettirdi. Bu skandal akıllara, "Eğitim kurumları denetlenmiyor mu?" sorusunu getirdi.13 Kasım 2018 Salı 12:16
yeniakit.com.tr Kemalist ideoloji, küçük çocukların beynini yıkıyor, "itaatkar Kemalistler" yetiştirmeye çalışıyor. Gaziantep'te faaliyet yürüten Hatem Çocuk Atölyesi, küçücük çocukları Mustafa Kemal'e secde ettirerek bir rezalete imza attı.
Kemalist eğitim
Söz konusu kreşin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarda, çocuklara sürekli Mustafa Kemal t-shirtleri giydirildiği ve zorla Kemalist ideolji dayatmaları yapıldığı tespit edildi.
Skandal! Mustafa Kemal'e secde ettirdiler
Fotoğraflardan biri, Kemalist zihniyetin eğitim anlayışını gözler önüne serdi. Fotoğrafta, 5 küçük çocuğa, Mustafa Kemal portresi önünde secde ettirildiği görüldü.
Ne yapılmaya çalışılıyor? Denetim yok mu?
Bu skandal, "Eğitim kurumları denetlenmiyor mu?" ve "Hatem Çocuk Atölyesi ne yapmaya çalışıyor" sorularını akıllara getirdi.
Çocuklarımız kime emanet?
2018'in sonuna gelirken, geçmiş yüzyıldaki dayatmacı zihniyetin terbiye anlayışının, eğitim kurumlarında halen kullanılıyor olması ise, "Çocuklarımız kime emanet?" tepkilerine neden oldu.
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