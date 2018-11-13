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Hatem Çocuk Atölyesi'nde skandal... Çocuklar Mustafa Kemal'e secde ettirildi

Yoz Kemalistlerin çocukların beynini nasıl yıkadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Gaziantep'te faaliyet yürüten Hatem Çocuk Atölyesi, Kemalist ideoloji çerçevesinde büyüttüğü çocuklara skandal bir gösteri hazırlattı, minicik çocukları Mustafa Kemal'e secde ettirdi. Bu skandal akıllara, "Eğitim kurumları denetlenmiyor mu?" sorusunu getirdi.

13 Kasım 2018 Salı 12:16
Hatem Çocuk Atölyesi'nde skandal... Çocuklar Mustafa Kemal'e secde ettirildi

 yeniakit.com.tr  Kemalist ideoloji, küçük çocukların beynini yıkıyor, "itaatkar Kemalistler" yetiştirmeye çalışıyor. Gaziantep'te faaliyet yürüten Hatem Çocuk Atölyesi, küçücük çocukları Mustafa Kemal'e secde ettirerek bir rezalete imza attı. 

Kemalist eğitim

Söz konusu kreşin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarda, çocuklara sürekli Mustafa Kemal t-shirtleri giydirildiği ve zorla Kemalist ideolji dayatmaları yapıldığı tespit edildi. 

Skandal! Mustafa Kemal'e secde ettirdiler

Fotoğraflardan biri, Kemalist zihniyetin eğitim anlayışını gözler önüne serdi. Fotoğrafta, 5 küçük çocuğa, Mustafa Kemal portresi önünde secde ettirildiği görüldü.

Ne yapılmaya çalışılıyor? Denetim yok mu?

Bu skandal, "Eğitim kurumları denetlenmiyor mu?" ve "Hatem Çocuk Atölyesi ne yapmaya çalışıyor" sorularını akıllara getirdi. 

Çocuklarımız kime emanet?

2018'in sonuna gelirken, geçmiş yüzyıldaki dayatmacı zihniyetin terbiye anlayışının, eğitim kurumlarında halen kullanılıyor olması ise, "Çocuklarımız kime emanet?" tepkilerine neden oldu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:16
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  6. Mustafa Kemal'e secde
  7. kreş

YORUM YAZ

  • ÖzgünÖzgün11 dk önce
    ... Atatürkçüler buna suç dıyurusunda bulunmalı ...
  • vatanvatan13 dk önce
    Türkçe ezanda ki TANRI ULUDUR demek işte buydu.
  • AminAmin19 dk önce
    bu resmen ... ibadet sayılmaz.  ..oğreniyorlar.
  • MİSAFİRMİSAFİR30 dk önce
    BOŞVER TÜRGEVDEKİ YAPILANLARI YAZIN.
  • buratburat33 dk önce
    fötöcular defolup gitti birde bunlar başımıza çıktı
  • AbdullahAbdullah35 dk önce
    ...tanrısına tapacaklarına Türkün atasına tapsınlar. Ne var bunda?
  • ahmet ahmet 35 dk önce
    Allahım içimizdeki beyinsizler yüzünden helak etme bizi..
  • KomünistKomünist39 dk önce
    Din düşmanı Kemalistler secde ettirdi ...
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