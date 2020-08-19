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Spor Hatayspor'un kaptanı Mesut Çaytemel: "Süper Lig'i göreceğim için çok mutluyum"
Spor

Hatayspor'un kaptanı Mesut Çaytemel: "Süper Lig'i göreceğim için çok mutluyum"

"Sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyorum" - "Play-off bize yaramıyor. İnanarak, çok çalışarak direkt şampiyon olmayı başardık"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:16:28 -
Hatayspor'un kaptanı Mesut Çaytemel: "Süper Lig'i göreceğim için çok mutluyum"

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor'un savunması oyuncusu ve takım kaptanı Mesut Çaytemel, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmalarına ilişkin, "Sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyorum. Bu kadar hizmet, emek verdim. Katkı sağlayarak Süper Lig'e çıkmak benim için çok onur verici." dedi.

Hatayspor'da 6 sezondur top koşturan ve TFF 1. Lig'de attığı 5 golle takımına Süper Lig yolunda önemli katkı sağlayan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İkinci ligden bu yana takımda mücadele ettiğini belirten Mesut, bugünlere zor yıllardan geçerek geldiklerini söyledi.

Mesut Çaytemel, liglerin bir an önce başlamasını istediğini ifade ederek, "Kulüpte 2. ve 1. Lig gördüm. Süper Lig'i göreceğim için çok mutluyum. Sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyorum. Bu kadar hizmet, emek verdim. Katkı sağlayarak Süper Lig'e çıkmak benim için çok onur verici bir durum. Gol atmak kendi adıma onur verici ancak en önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Takım arkadaşlarım da katkı ve sonucunda Süper Lig'deyiz." diye konuştu.


- "Play-off bize yaramıyor"


Hayatspor'un daha önce play-off oynayarak Süper Lig'e çıkmak istediğini ancak bunu başaramadığını anımsatan Mesut Çaytemel, şöyle devam etti:

"Play-off'un Hatayspor'a yaramadığı aşikar. Birçok kez play-off oynamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamadı. 2. Lig'den de direk çıkmıştık. Bu sene de 1. Lig'den direk çıktık. Play-off bize yaramıyor. İnanarak, çok çalışarak direkt şampiyon olmayı başardık. Çok şükür, son 4 yıldır Türkiye'nin istikrarlı şekilde en çok yükselen takımlarından biriyiz."

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'e çıkmakta istikrarın önemli katkısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada futbolcunun ve yönetimin istikrarı önemliydi. Onursal başkanımız Lütfü Savaş ve o dönemdeki teknik direktörümüz İlhan Palut, istikrarlı kadro kurmaları neticesinde bizi Süper Lig'e kadar taşıdılar. Diğer yönetici ve teknik direktörlerin de katkısı var ama bu iki ismin çok büyük emeği var. İstikrar denildiğinde bu yapının baş mimarları bu iki isim."


- "Süper Lig yoğun geçecek ve çok fazla maç oynayacağız"


Bursaspor'un altyapısında yetiştiğini anlatan Mesut Çaytemel, bu sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanacağını ve zorlu bir sezonun kendilerini beklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli planlar yapmıyorum ve anı yaşamak istiyorum. Antrenmana sağlıklı şekilde çıkabiliyorsam o günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Herkes gibi bizde 21 takımlı bir ligde mücadele edeceğiz. Bu lig daha zor. Diğer takımların da hazırlıklı olmadığı bir durum. Süper Lig yoğun geçecek ve çok fazla maç oynayacağız. Avrupa Kupası oynayan takımlar var. Ziraat Türkiye Kupası maçları oynayacağız. Bu süreçte geniş kadro kurmak çok önemli. Her futbolcunun kendini her zaman hazır tutması çok önemli. Bunu başaran takımlar başarılı olacaktır."

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