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Spor Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan saatler sonra açıklama geldi
Spor

Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan saatler sonra açıklama geldi

Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'dan deprem sonrası uzun süre haber alınamamıştı. Bertuğ Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 17:12:00 -
Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan saatler sonra açıklama geldi

Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'dan deprem sonrası uzun süre haber alınamamıştı. Bertuğ Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi olduğunu belirtti.

Hataysporlu futbolcu Bertuğ Yıldırım, sosyal medya hesabı yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğu söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'dan da hissedilen depremin ardından Hataysporlu futbolcu Bertuğ Yıldırım'dan bir süredir haber alınamıyordu. Yıldırım, daha sonra sosyal medya hesabından durum ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Arayan soran herkese teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

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