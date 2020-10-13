  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hatayspor'dan "Hatay'a Yeşil Gelecek" kampanyası
Spor

Hatayspor'dan "Hatay'a Yeşil Gelecek" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:41:53 -
Hatayspor'dan "Hatay'a Yeşil Gelecek" kampanyası

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kentteki yangında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında fidan bağış kampanyası başlattı.

Bordo-beyazlı takımın, e-ticaret üzerinden tüm iç saha maçlarında satışa sunacağı 10 lira bedelindeki hatıra biletiyle, tahrip olan ormanların yeniden yeşertilmesi amaçlanacak.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı basın açıklamasında, çıkan orman yangını nedeniyle Hataylılar olarak çok acı çektiklerini söyledi.

Tek tesellinin can kaybının yaşanmaması olduğunu kaydeden Savaş, "Ama 300 hektar civarında ormanımızı kaybettik. Tabii ki ormanımızın içinde birçok canlı hayvanımızı kaybettik. Bu vesileyle bütün Türkiye, Hatay'da çıkan bu yangınlara seyirci kalmayacağını, bizi yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. Bu nedenle Hatayspor olarak bir kampanya açıyoruz ve bu kampanyamızın tekrardan yeşerteceğimiz ormanlarımız, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz de "Hatay'a Yeşil Gelecek" adını verdikleri kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Kampanyada amacın yanan her ağacın yerine en az 100 fazlasını dikmek olduğunu ifade eden Toksöz, "Bu şöyle başlayacak, yarından itibaren bizim anı biletlerimiz basılacak. Anı biletlerimizin amacı her bilet, bir fidan. Alacağınız her maç bileti dikeceğiniz bir fidanın belgesidir. Bunu alıp evinizin bir köşesinde hatıra olarak da saklayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Toksöz, spor kulüplerinin verdiği "fidan desteği" için teşekkürlerini iletti.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan da kampanyaya 1967 fidanla destek olduğunu paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
ABD'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den skandal Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Akdeniz'e yeniden hareket etmesi ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.
Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu
Dünya

Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu

Rus medyası, Azerbaycan hava savunma sistemlerinin, Ermenistan'ın Rusya yapımı Su-30SM savaş uçaklarının havalanmasına izin vermediğini duyu..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay