Hatayspor'da transfer - Bordo-beyazlı ekip, iç transferde Caner Hüseyin Bağ ve Denizlispor'dan Furkan Şeker ile anlaşma sağladı



HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde orta saha oyuncusu Caner Hüseyin Bağ ve geçen sezon Yukatel Denizlispor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Furkan Şeker ile anlaşma sağladı. Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Caner Hüseyin Bağ ve Furkan Şeker ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Furkan Şeker'le Erzurum kampında, Caner Hüseyin Bağ'la ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın makamında imzaların atıldığı kaydedildi.

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