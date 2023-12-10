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Spor Hatayspor'da işler yolunda gitmiyor!
Spor

Hatayspor'da işler yolunda gitmiyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:16:00 -
Hatayspor'da işler yolunda gitmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Başakşehir, evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Hatayspor, İstanbul deplasmanında Rams Başakşehir'e konuk oldu. Volkan Demirel'in öğrencileri maçtan Abeid'in attığı golle 1-0 mağlup ayrıldı.

7 haftada sadece 1 galibiyet!
Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Hatayspor, 9. haftada karşılaştığı Fenerbahçe maçına kadar namağlup şekilde 15 puan toplamıştı. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından çıktığı toplamda 7 mücadelede sadece sahasında Galatasaray'a galip gelebildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Piatek, meşin yuvarlağı yerden kale önüne gönderdi. Kaleci Erce'yi geçen topa uzanarak vuran Abeid, fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı faulde altıpas gerisine gelen topa Burak Bekaroğlu kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Ömer Faruk'un yeniden ortasında yine Burak kafayla topu Cengiz Demir'e indirdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinde uygun durumdaki kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

27. dakikada savunmadaki Duarte'ye yaptığı baskıyla topu kapan Dadashov, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Azerbaycanlı futbolcu, pasını penaltı noktası civarındaki Strandberg'e verdi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada sağ kanatta topu alarak atağı sürükleyen Piatek, ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun ortasında arka direğe hareketlenen Figueiredo uygun durumda istediği vuruşu yapamayınca takımı adına önemli bir fırsattan yararlanamadı.

58. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Piatek'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

79. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

90+4. dakikada RAMS Başakşehir ceza sahası içinde Opoku ile Hodzic arasındaki hava topu mücadelesinde Hodzic yerde kaldı. Maçı devam ettiren hakem Burak Şeker, Video Yardımcı Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi Opoku'nun rakibinin yüzüne müdahalesini tespit eden Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Burak Şeker, maçın 20. dakikasından sarı kartı bulunan Opoku ikinci sarı kattan oyundan attı.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Dadashov'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Mücadele turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 72 Ba), Duarte, Opoku, Lucas Lima, Berkay Özcan (Dk. 46 Onur Ergün), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 85 Karzev), Pelkas (Dk. 72 Emirhan İlkhan), Figueiredo (Dk. 90+2 Cemali Sertel), Piatek

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Burak Bekaroğlu (Dk. 85 Maksimovic), Cengiz Demir (Dk. 65 Fernandes), Massanga (Dk. 46 Görkem Sağlam), Strandberg, Dele-Bashiru (Dk. 85 Aabid), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 66 Hodzic), Rivas, Dadashov,

Gol: Dk. 12 Abeid (RAMS Başakşehir)

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