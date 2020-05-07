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Spor

Hatayspor'da antrenmanlar yeniden başladı

Bordo-beyazlı ekipte futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:23:07 -
Hatayspor'da antrenmanlar yeniden başladı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından, yeniden antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde idman yaptığı belirtildi.

Hatay ekibinin, antrenmana üç grup halinde başladığı aktarılan açıklamada, pas ve çabukluk çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatayspor'umuzda Kovid-19 salgını nedeniyle lige ara verilmesiyle evlerinde bireysel olarak çalışan futbolcularımız, tesislerde toplanarak 12 Haziran'da başlaması planlanan ligin hazırlıklarına sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yeniden başladı. İnşallah bu yolun sonu Süper Lig olacak. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır. Sımsıkı sarılacağımız günler yakın."

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