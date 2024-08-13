  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zafer üstüne zafer kazandı! Milletin partisi 23 yaşında

Davutoğlu AK Parti’ye mi dönüyor? Ahmet Hakan'dan bomba yazı

Necmettin Batırel 'iflasa sürüklüyorlar' diyerek çılgına döndü: Bu düzen yıkılmalı, en büyük dert bu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 5 yıl sınırı geldi

Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı

Kirliliğin nedeni bu haritada gizli Bilin bakalım Marmara neden can çekişiyor

Yapı Kredi olmayınca o bankaya göz diktiler! BAE'liler ünlü bankayı satın alıyor

Algı operasyonu işte böyle olur! Cumhuriyet’ten Mehmet Doğan’a alçakca FETÖ İftirası

Sulama sistemi oto yıkamaya döndü! Yine İBB yine arıza

Yusuf Kaplan'dan şoke eden "İran" iddiası! "Türkiye" detayı ağızları açık bıraktı
Spor Hatayspor’a merhem oldu! Yeni sponsorluk sözleşmesi imzalandı
Spor

Hatayspor’a merhem oldu! Yeni sponsorluk sözleşmesi imzalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 16:42:00 -
Hatayspor’a merhem oldu! Yeni sponsorluk sözleşmesi imzalandı

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, forma sırt sponsorluğu için 400 bin Euro’luk sözleşme imzaladı.

Depremin ardından geçtiğimiz yıl ligde kalmayı başaran bordo-beyazlılar, afetzede vatandaşların umudunu Trendyol Süper Lig’de taşımaya devam ediyor. Ekonomik olarak kendi çabalarıyla ayakta kalmaya çalışan Hatayspor’a sırt sponsoruysa Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir otel oldu. Hatayspor ve sponsor kuruluş tarafından gerçekleştirilen imza törenine Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Hatayspor yönetim kurulu üyeleri ve otel yetkilileri katıldı.

Başkan Mıstıkoğlu, 400 bin Euro’luk bir anlaşma imzaladıklarını belirterek “Hatayspor kulübü 400 bin Euro karşılığında Hatayspor'un forma sırtı için özel bir firmayla anlaştık. Hatayspor'a ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah Hatayspor bu yıl hak ettiği yerlere geleceğini düşünüyoruz” dedi.

TFF Hatayspor'a haciz gönderdi.... Hakkında yeni gelişme bakalım ne olacak?
TFF Hatayspor'a haciz gönderdi.... Hakkında yeni gelişme bakalım ne olacak?

Spor

TFF Hatayspor'a haciz gönderdi.... Hakkında yeni gelişme bakalım ne olacak?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...
Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Spor

Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı
Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Spor

Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!
Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

Spor

Hatayspor Düşmesin, Türk Futbolu Bay Bay Etmesin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23