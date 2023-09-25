Hatayspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Mersin Stadı'nda Hatayspor, Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
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İLK YARI SONUCU: Hatayspor 0-1 Trabzonspor
45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.
44' GOLLL! Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında 1-0 önde! Golün adı Edin Visca
41' Eren'in sol kanattan ortasında arka direkte topu göğsüyle kontrol eden Onuachu şut şansı yakalayamadı.
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38' Hatayspor'da sarı kart gören isim Lamkel Ze.
30' Trabzonspor'da sarı kart gören isim Batista Mendy.
27' Soldan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas topu ceza yayına gönderdi. Bardhi'nin gelişine yaptığı vuruşta top savunmadan geri döndü.
21' Ceza sahası sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta, Bardhi'nin şutunda top üstten dışarı gitti.
17' Hatayspor gole çok yaklaştı! Lamkel Ze'nin soldan arka direğe ortasında yakın mesafeden Strandberg vuruşunda savunmaya çarpan top dışarı gitti.
14' Mücadelede tempo düşük. İki takımda hücumda etkili olmakta zorlanıyor.
5' Trabzonspor etkili geldi! Soldan Eren'in yerden çevirdiği topta, Visca'dan önce savunma topu uzaklaştırdı.
1' Maçın başlama vuruşu yapıldı, mücadeleye konuk ekip Trabzonspor başladı.
Bordo mavili ekipte sakatlıkları bulunan Hüseyin, Fernandez, Orsic ve Larsen ile birlikte bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Nicolas Pepe, Hatayspor'a karşı forma giyemedi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Hatayspor: Erce, Ghoulam, Burak, Kilama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel.
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Visca, Onuachu.