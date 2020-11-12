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Spor Hatayspor Store'un ikinci mağazası açıldı
Spor

Hatayspor Store'un ikinci mağazası açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:51:38 -
Hatayspor Store'un ikinci mağazası açıldı

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Hatayspor Store'un ikinci mağazası açıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Atatürk Caddesi üzerinde bulunan mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, 53 yıl sonra Süper Lig'de yer alan Hatayspor'un bütün seyircilerine bu sevinci yaşatmak için kentte ikinci mağazalarını açtıklarını söyledi.

Mağazanın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Savaş, "İnşallah bundan sonra Hatayspor'umuz Süper Lig'de kalıcı olur ve Avrupa Ligi'nde de Hatayspor'umuzu hep birlikte seyrederiz." diye konuştu.

Savaş, Hatayspor yöneticilerinin son 5 yılda müthiş tempoyla çalışarak takımı alt lige düşürmekten kurtarıp zirveye taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Açılışa CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bazı futbolcular ve davetliler de katıldı.

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