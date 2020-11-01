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Spor Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:48:45 -
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 dar alan çalışması ve taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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