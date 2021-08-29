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Spor Hatayspor gol oldu yağdı
Spor

Hatayspor gol oldu yağdı

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor sahasında Alanyaspor'u 5-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 00:16:00 -
Hatayspor gol oldu yağdı

Hatayspor ile Alanyaspor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hatayspor 5-0 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Traore, 18. dakikada Lobzhanidze, 42. dakikada Ruben Ribeiro, 60. dakikada El Kaabi ve 90+2. dakikada Kamara kaydetti.

Hatayspor bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Alanyaspor ise 3 puanda kaldı.

Hatayspor gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Giresunspor'u konuk edecek.

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