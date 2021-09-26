Hatayspor Fenerbahçe maç sonucu | Hatayspor Fenerbahçe maç skoru
Süper Lig 7. hafta maç sonuçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Liderlik yarışı için 3 puan Fenerbahçe için son derece önemli. Bunun için Hatayspor Fenerbahçe maçı sonucu FB taraftarı tarafından bir hayli merak ediliyor. Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan Hatayspor Fenerbahçe maç sonucunda gülen taraf sarı lacivertli takım oldu. Peki Hatayspor Fenerbahçe maç skoru
Ligde oynadığı 7 maçın 5’ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 16 puan elde etti. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma müsabaka, saat 16.00'da başladı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği Hatayspor Fenerbahçe maçında sahadan mutlu son ile ayrılan takım Fenerbahe oldu.
Hatayspor Fenerbahçe maç skoru
Fenerbahçe 17. dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 30. dakikada Novak'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Hatayspor 70. dakikada Saint-Louis'nin attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2.
Hatayspor-Fenerbahçe 11'leri:
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kurucuk, Burak, Samuel, Ruben, Mehdi, Saba, Adama, Ayoub, Mame Diouf
Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha