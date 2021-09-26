  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hatayspor Fenerbahçe maç sonucu | Hatayspor Fenerbahçe maç skoru
Spor

Hatayspor Fenerbahçe maç sonucu | Hatayspor Fenerbahçe maç skoru

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Liderlik yarışı için 3 puan Fenerbahçe için son derece önemli. Bunun için Hatayspor Fenerbahçe maçı sonucu FB taraftarı tarafından bir hayli merak ediliyor. Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan Hatayspor Fenerbahçe maç sonucunda gülen taraf sarı lacivertli takım oldu. Peki Hatayspor Fenerbahçe maç skoru

Yeniakit Publisher
2021-09-26 17:43:00 - 2021-09-26 17:44:26
Hatayspor Fenerbahçe maç sonucu | Hatayspor Fenerbahçe maç skoru

Ligde oynadığı 7 maçın 5’ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 16 puan elde etti. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma müsabaka, saat 16.00'da başladı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği  Hatayspor Fenerbahçe maçında sahadan mutlu son ile ayrılan takım Fenerbahe oldu.

Hatayspor Fenerbahçe maç skoru

Fenerbahçe 17. dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 30. dakikada Novak'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Hatayspor 70. dakikada Saint-Louis'nin attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2.

Hatayspor-Fenerbahçe 11'leri:

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kurucuk, Burak, Samuel, Ruben, Mehdi, Saba, Adama, Ayoub, Mame Diouf

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay