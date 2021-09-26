Hatayspor Fenerbahçe maç sonucu | Hatayspor Fenerbahçe maç skoru

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Liderlik yarışı için 3 puan Fenerbahçe için son derece önemli. Bunun için Hatayspor Fenerbahçe maçı sonucu FB taraftarı tarafından bir hayli merak ediliyor. Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan Hatayspor Fenerbahçe maç sonucunda gülen taraf sarı lacivertli takım oldu. Peki Hatayspor Fenerbahçe maç skoru