Hatayspor Basın Sözcüsü Vardı'dan teknik direktör arayışına ilişkin değerlendirme:

HATAY (AA) - Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, "Hatayspor'un marka değerini iyi taşıyacak teknik ekip ve futbolcularla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Vardı, AA muhabirine, karşılıklı anlaşarak Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra bazı basın yayın organlarında ismi geçen teknik direktörlerle görüşmelerinin olmadığını söyledi.

Süper Lig'de maçların devam etmesinden dolayı herhangi bir teknik direktör isminin ortaya atılmasını etik bulmadıklarını aktaran Vardı, şunları kaydetti:

"Hatayspor yönetiminin görevlendirdiği transfer komitesi tarafından transfer çalışmaları sürüyor. Bu konuda yönetim kurulumuza gerekli öneriler yapılacaktır. Kısa zaman içerisinde kamuoyuna gerekli açıklamaları yapacağız. Takımımız, teknik direktör ve transfer edilecek futbolcular konusunda ince eleyip sık dokumaktadır. Hatayspor'un marka değerini iyi taşıyacak teknik ekip ve futbolcularla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."