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Spor Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 15:56:00 -
Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular; pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Bordo-beyazlı ekip, yarınki maç için saat 19.00'da özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

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