Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular; pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Bordo-beyazlı ekip, yarınki maç için saat 19.00'da özel uçakla İzmir'e hareket edecek.