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Hatayspor, Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1.

08 Nisan 2019 Pazartesi 17:22
Hatayspor, Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 29. haftada evinde karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, 13 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı Afjet Afyonspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Osman Çalğın Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı.


Futbolcular daha sonra gerçekleşen yenileme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 17:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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