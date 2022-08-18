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Ekonomi Hatay’ın Samandağ ilçesi arıtılmış suya kavuştu
Ekonomi

Hatay’ın Samandağ ilçesi arıtılmış suya kavuştu

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof.Dr. Lütfi Akca’nın daha önceden müjdesini verdiği Samandağ temiz suyuna kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 15:13:00 -
Hatay’ın Samandağ ilçesi arıtılmış suya kavuştu

YENİ AKİT  ANKARA

Devlet Su işleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça sosyal medya hesabından Samandağ ilçe merkezine arıtılmış suyun verilmeye başlandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof.Dr. Lütfi Akca’nın daha önceden müjdesini verdiği Samandağ temiz suyuna kavuştu. Genel Müdür Akça resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla törende çekilen fotoğrafları paylaşırken şu ifadeleri kullandı; Bugün Hatay'ın Samandağ İlçesine verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Samandağ ilçe merkezine su iletimi sağlayacak olan tüm imalatlar 15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, bugün Samandağlı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur.”

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