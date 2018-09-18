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Hatay'ın İskenderun ilçesinde okulda trafo patladı

İskenderun ilçesinde bir ortaokuldaki trafoda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

18 Eylül 2018 Salı 16:15
Hatay'ın İskenderun ilçesinde okulda trafo patladı

Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu’nun üst katındaki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından okul yönetimi hemen öğrencileri tahliye etti.

Öğrencilerin tahliyesiyle birlikte TEDAŞ’a ve itfaiyeye haber verildi. Okula gelen ekipler trafoya müdahalede bulundu.
Çalışmalar nedeniyle okulda eğitime kısa süreli ara verildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:15
  1. HATAY
  2. OKUL
  3. TRAFO
  4. PATLAMA

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