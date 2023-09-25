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Yerel Hatay'dan acı haber geldi!
Yerel

Hatay'dan acı haber geldi!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 15:35:00 -
Hatay'dan acı haber geldi!

Hatay’ın Altınözü ilçesinde girdikleri baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklu 2 kuzenin cesetleri bulundu.

Geçtiğimiz gün sıcak havadan bunalan 14 yaşındaki Mehmet Müne ve 16 yaşındaki Ahmet Müne isimli kuzenler, serinlemek için Yarseli baraj gölüne girmiş ve kaybolmuştu.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerine kadar yapılan aramalarda gençlerin cansız bedenine ulaşılamamış ve aramalara ara verilmişti. Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerin bugün yaptığı aramalarda iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

İki kuzenin cesedi morga kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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