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Gündem Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı
Gündem

Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı

Hatay'da Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarının talimatını PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 07:46:00 -
Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı

Hatay'da cuma günü başlayan yangın 2 günde kontrol altına alınabildi. Dehşet verici anların yaşandığı yangını, terör örgütü PKK'ya bağlı Ateşin Çocukları İnsiyatifi üstlendi.

PKK ele başlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı verdiği ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre, Hatay’daki orman yangını ile ilgili soruşturma devam ederken, Karayılan’ın “2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. ‘Silahımız yoktur’ diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir” dediği belirlendi.

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Yorumlar

Abdrhman

bu o... Çocuğu elime bir geçse
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Ferit

Türkiye murat kara yılanı en kısa zamanda yok etmezse ve idam yasasını getirmezse bunların önü alınmaz daha çok eylem çeşidi geliştirip Türkiyeyi yıpratırlar.
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