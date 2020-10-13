Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı
Hatay'da Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarının talimatını PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın verdiği ortaya çıktı.
Hatay'da cuma günü başlayan yangın 2 günde kontrol altına alınabildi. Dehşet verici anların yaşandığı yangını, terör örgütü PKK'ya bağlı Ateşin Çocukları İnsiyatifi üstlendi.
PKK ele başlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı verdiği ortaya çıktı.
Akşam'ın haberine göre, Hatay’daki orman yangını ile ilgili soruşturma devam ederken, Karayılan’ın “2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. ‘Silahımız yoktur’ diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir” dediği belirlendi.