Hatay'daki Suriyeli aileler için tarımsal destek projesi

HATAY (AA) - Uluslararası İnsani Yardım kuruluşu İslamic Relief tarafından, Hatay'da yaşayan Suriyeli aileler için tarımsal destek projesi hayata geçirildi.

Derneğin Proje uzmanı Zahide Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 75 dekarlık alanda örtü altı sera projesi yaptıklarını ve çeşitli sebzeler yetiştireceklerini söyledi.

Sadece sera projesinde 300 ailenin doğrudan istihdam edildiğini belirten Kaya, 200 dekarlık açık alan tarım projesi kapsamında ise 150 aileye destek verdiklerini belirtti.

Uluslararası birçok alanda ve ülkede değişik projelere imza attıklarını anlatan Kaya, ''Türkiye'nin değişik illerinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra Suriye’de de birçok insani yardım ve benzeri projeleri hayata geçirdik. Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ilk projemiz, ilçede çilek yetiştiriciliği belli bir seviyeye gelmiş, bizler de dernek olarak bu seviyeyi daha yukarılara çıkarmak adına 200 dekarlık alana çilek ekip ailelere pay ettik.'' dedi.

Suriyeli ailelerin yaklaşık 75 dekar kapalı alanda sebze yetiştiriciliği yaparak aile ekonomilerine katkı sağlayacaklarını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

''Aileler kendi bütçelerine domates, biber, fasulye ve salatalık yetiştirip doğrudan ekonomik girdi sağlayacaklar. Bunun yanı sıra sulu arazi kısıtlı olduğundan, metrekare birim alandan daha çok nasıl gelir elde ederiz diye saha araştırmaları yapıp, örtü altı sera projesi geliştirdik. Hayata geçirilen projelerin ekonomik boyutunun yanı sıra, psikolojik ve sosyolojik yönleri de var. Ailelerimiz toprakla buluşup yaşadıkları travmaların etkisinden bir nebze de olsa kurtulmaya çalışıyorlar, ekonomik olarak gelir sağlayıp, kimseye muhtaç olmadan kendi helal kazançları ile geçimlerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyorlar.''

Kaya, sahada hayata geçirdiklerini projeleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.