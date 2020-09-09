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Aktüel Hatay'daki orman yangınını söndüren alev savaşçılarının soğutma çalışması sürüyor
Aktüel

Hatay'daki orman yangınını söndüren alev savaşçılarının soğutma çalışması sürüyor

Antakya'da kontrol altına alınan yangında, hava araçlarının yanı sıra 900 orman işçisi soğutma çalışmalarını sürdürüyor - Söndürme çalışmalarında görev alan Yalvaç Orman İşletme Şefi Halil Yılmaz: - "Orman savunması vatan savunmasıdır. Bu bilinçle ne şartlarda olursa olsun görevimizi sürdürüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:40:55 -
Hatay'daki orman yangınını söndüren alev savaşçılarının soğutma çalışması sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında, hava araçlarının yanı sıra 900 orman işçisi soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Beş gün önce başlayan ve bu sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında soğutma çalışmalarına geçildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve yangında görev yapan 900 orman işçisinin bir bölümü soğutma çalışmalarına devam ederken bir bölümü de nöbetleşe olarak dinleniyor.

Beş gündür kavurucu sıcak hava ve zorlu arazi koşullarında mücadele eden alev savaşçıları, soğutma çalışmalarında da etkin görev alıyor.

Söndürme çalışmalarında görev yapan Isparta Yalvaç Orman İşletme Şefi Halil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'dan bir tim ile söndürme çalışmalarına destek vermeye geldiklerini belirtti.

Yangının güney doğu kısmında görev yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Yoğun diri örtü, sarp kayalık arazi şartları ve rüzgarın da etkisiyle oldukça zorlu bir süreç geçirdik. Yerine göre ağaç motorlarıyla şerit açıp, can güvenliğimizi tehlikeye atarak hortum döşemek zorunda kaldık. Orman savunması vatan savunmasıdır. Bu bilinçle ne şartlarda olursa olsun görevimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "1100 kilometre yol katederek geldik"

Muğla'dan gelen orman işçisi Remzi Kurt da çok yoğun şekilde mücadele ettiklerini ifade ederek bu mücadeleyi kazandıklarını için mutlu olduklarını söyledi.

Çalışmalara Muğla Fethiye'den katılan Ferdi Çınar ise yaklaşık 1100 kilometre yol katederek bölgeye yetiştiklerini anlattı.

Dört gün önce Hatay'a geldiklerini ve o andan itibaren müdahaleye başladıklarını kaydeden Çınar, "Bugün 4'üncü günümüzdeyiz. Elimizden geleni yaptık. Çok şükür kontrol altına alındı. Hava sıcak, şartlar zor, ancak görevimizi yapmak zorundayız." dedi.

Öte yandan, bölgedeki soğutma çalışmaları ve yanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Samandağ'da 5 gün önce başlayan orman yangını, Antakya ilçesi'ne sıçramıştı.

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