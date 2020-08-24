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Aktüel Hatay'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Aktüel

Hatay'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 20:10:13 -
Hatay'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar kızılçam ormanı yandı.

İlçeye bağlı Kösrelik Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler müdahale etti. Söndürme çalışmalarında iş makinelerinden de yararlanıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

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