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Hatay'daki lav tüpü mağaraları tabiat anıtı olarak korumaya alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan lav tüpü mağaraları tabiat anıtı olarak tescillenerek korumaya alındı.

27 Eylül 2019 Cuma 10:33
Hatay'daki lav tüpü mağaraları tabiat anıtı olarak korumaya alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan lav tüpü mağaraları, bilimsel çalışmalar sonucunda ülkenin 115. tabiat anıtı olarak tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ülkenin doğal güzelliklerini koruma altına almaya devam ediyor.

Genel Müdürlük, ülkenin doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yerlerini, Milli Parklar Kanunu kapsamında milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı olarak tescil ederek koruma altına alıyor.

Ülkenin ulusal düzeyde öneme sahip alanlarının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu sahalara yönelik farklı kullanım taleplerinin kontrollü ve planlı bir şekilde karşılanabilmesi için yeni bir alan daha tabiat anıtı ilan edildi.

Hatay'ın Hassa ilçesi sınırları içinde bulunan lav tüpü mağaraları 2016'dan beri sürdürülen bilimsel araştırmalar sonucunda, bin 189 hektarlık saha ülkenin 115. tabiat anıtı olarak tescil edildi.

Dünya üzerinde oldukça nadir rastlanan ve çok önemli bir jeomorfolojik kaynak değeri olan lav tüpü mağaraları ülkede sadece Hassa'da bulunuyor. Yöre halkı tarafından "leçe" olarak adlandırılan alan, kayaçlarda meydana gelen yaygın yarık ve çatlakları yüzeye çıkarak dolduran bazaltik magmatizma ve bunun içini boşaltarak tüp haline getiren ikincil bir magmatik evreden oluşuyor.

Tabiat anıtı olarak tescil edilen saha içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda en uzunu Altınini Mağarası olmak üzere 9 adet lav tüpü mağarada araştırma yapıldı.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:33
  1. Hatay
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  3. Hassa
  4. lav tüpü mağarası
  5. Anadolu Ajansı

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