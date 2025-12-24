  • İSTANBUL
Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği bilimle inşa ediyoruz! 153 milyar TL kaynak tahsis ettik

CHP’nin faşist doktoruna İP’liler sahip çıktı: ‘Alt insan türü’ karikatürü yeniden gündemde

Türkiye’nin ilk uçak gemisi İngiltere ve Fransa'yı geride bıraktı ABD ile yarışıyor

Gazze’de ateşkesin sadece adı var! İşgalci Siyonist ağzındaki baklayı çıkardı

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Allah bu millete acımış! Zillet ittifakında biri Mersin’e biri tersine
Hatay'da yürekler ağza geldi
Gündem

Hatay'da yürekler ağza geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hatay'da yürekler ağza geldi

Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Samandağ ilçesi bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

