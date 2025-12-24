Hatay'da yürekler ağza geldi
Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Samandağ ilçesi bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
