SON DAKİKA
Spor
8
Yeniakit Publisher
Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı
Giriş Tarihi:

Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı

Süper Lig devi Galatasaray'ın geride kalan iki transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı

HAKAN ÇALHANOĞLU ADIM ADIM GALATASARAY'A! İŞTE INTER'E ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ Galatasaray, yaz ve ara transfer dönemlerinde kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter engeline takılmıştı. Milli futbolcunun Galatasaray'a olası transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

#2
Foto - Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı

GALATASARAY, INTER ENGELİNE TAKILDI Galatasaray, yaz ve ara transfer dönemlerinde Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istemiş fakat Inter, milli futbolcuyu göndermek istememişti.

#3
Foto - Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı

ABDULLAH KAVUKCU TRANSFER SİNYALİNİ VERDİ Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Juventus ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamasında Hakan Çalhanoğlu'nu her iki transfer döneminde de istediklerini fakat transferin gerçekleşmediğini ifade etti. Abdullah Kavukcu ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinin bir bölümünde Galatasaray formasını giyeceğini çünkü milli futbolcunun Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

#4
Foto - Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı

İTALYA'DAN GALATASARAY İDDİASI İtalyan gazetec, Nicolo Schira, YouTube yayınında Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunacağını ve milli futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile yakın zamanda görüşme planlandığını vurguladı.

#5
Foto - Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı

HAKAN KABUL ETMEZSE GALATASARAY DEVREYE GİRECEK Schira, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den gelecek sözleşme yenileme teklifini kabul etmemesi halinde Galatasaray'ın yıldız oyuncu için devreye girebileceğini ifade etti.

#6
Foto - Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı

"HAKAN'A YILLIK 10 MİLYON EURO VERMEYE HAZIRLAR" Schira, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'ndan gelecek yanıta göre hareket edeceğini ve milli futbolcuya yıllık 10 milyon euro verebilecek bir bütçesinin olduğunu aktardı.

#7
Foto - Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı

INTER BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDECEK Nicolo Schira, Hakan Çalhanoğlu için istediği 20 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gideceği ve Galatasaray'ın teklif yapması halinde 15 milyon euro civarındaki tekliflerin kabul edilebileceğini söyledi.

