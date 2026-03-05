Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu atağı

ABDULLAH KAVUKCU TRANSFER SİNYALİNİ VERDİ Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Juventus ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamasında Hakan Çalhanoğlu'nu her iki transfer döneminde de istediklerini fakat transferin gerçekleşmediğini ifade etti. Abdullah Kavukcu ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinin bir bölümünde Galatasaray formasını giyeceğini çünkü milli futbolcunun Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.