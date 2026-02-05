Hatay’da yuhalanan Özgür Özel’e bir şok da Adıyaman'da: Mitingine 50 kişi katıldı
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde deprem bölgesi turuna çıkan deprem turisti Özgür Özel, Hatay’da yuhalanmasının şokunu atlatamadan bir şok da Adıyaman’da yaşadı. Özgür Özel’in yerel seçimlerde CHP'ye katılan Adıyaman'daki mitingine 50 kişi katıldı.
Asrın felaketi olan 6 Şubat depremleri üzerinden tam 3 yıl geçerken bu sürede ortada pek gözükmeyen Özgür Özel, deprem bölgesinde tura çıktı.
Sabah saatlerinde Hatay konvoyu protesto edilen ve konuşması sırasında yuhalanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son yerel seçimlerde kazandığı Adıyaman oldu.
Adıyaman'da deprem şehitliği ziyareti ve deprem anıtı temel atma töreni sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Özel, burada bir miting de düzenledi.
CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programına sadece binadaki personel katıldı.
Vatandaşların ilgi göstermediği miting havadan da görüntülendi.
