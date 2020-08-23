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Aktüel Hatay'da yoldan geçen araçtan atılan izmaritin yangına neden olduğu iddiası
Aktüel

Hatay'da yoldan geçen araçtan atılan izmaritin yangına neden olduğu iddiası

Yeniakit Publisher
2020-08-23 21:18:42 -
Hatay'da yoldan geçen araçtan atılan izmaritin yangına neden olduğu iddiası

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

İddiaya göre, Erzin-Dörtyol kara yolunda seyir halindeki bir araçtan atılan sigara izmariti yol kenarındaki kuru ot ve çalıları tutuşturdu.

Yangın rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.












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