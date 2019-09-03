Hatay'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı
Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.03 Eylül 2019 Salı 11:49
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antakya ilçesindeyabancı uyruklu kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, teknik ve fiziki takibe alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin iki otomobilinde yapılan aramada 30 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ