Hatay'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antakya ilçesindeyabancı uyruklu kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce, teknik ve fiziki takibe alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iki otomobilinde yapılan aramada 30 kilogram toz esrar ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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