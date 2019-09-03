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Hatay'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

03 Eylül 2019 Salı 11:49
Hatay'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antakya ilçesindeyabancı uyruklu kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, teknik ve fiziki takibe alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iki otomobilinde yapılan aramada 30 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:49
  1. Hatay
  2. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince
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