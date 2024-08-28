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Gündem Hatay'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 kişi yakalandı!
Gündem

Hatay'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 kişi yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 09:39:00 -
Hatay'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 kişi yakalandı!

Hatay İskenderun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 712 gram esrar, 14 sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, H.H.Ç. ve D.G. emniyete götürüldü.

Öte yandan merkez Antakya ilçesinde "Kasten yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.A. operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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