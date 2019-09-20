Hatay'da uyuşturucu operasyonu! 10 bin adet ele geçirildi
Reyhanlı ilçesinde 10 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı.20 Eylül 2019 Cuma 16:27
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, Yeni Mahalle'de bir eve düzenledikleri operasyonda, 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda, Suriye uyruklu M.J. ve M.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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