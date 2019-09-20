Hatay'da uyuşturucu operasyonu! 10 bin adet ele geçirildi Reyhanlı ilçesinde 10 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Yeni Mahalle'de bir eve düzenledikleri operasyonda, 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda, Suriye uyruklu M.J. ve M.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.